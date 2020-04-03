Hastaneden kaçan corona virüs hastası otelde yakalandı
Çorum'da corona virüs test sonucu pozitif çıkan 44 yaşındaki Sabri D. tedavi gördüğü hastaneden kaçınca polis ekipleri hastayı otelde yakaladı.
03 Nisan 2020, Cuma 16:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çorum’da corona virüs testi pozitif çıkan Sabri D. (44) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden götürdüğü hastanede gözlem altına aldı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Sabri D., corona virüs testi pozitif çıkması üzerine dün tedavi altına alındı. Sabri D. bugün hastaneden kaçtı. Görevlilerin bildirmesi üzerine polis ekipleri, Sabri D.'yi bulmak için çalışma başlattı.
Bir otelde olduğu belirlenen Sabri D. özel kıyafetler giyen polis ekiplerince alınarak, yeniden götürüldüğü hastanede gözlem altına alındı.
BUNLARI DA OKUYUN