Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paolo'da corona virüs salgını nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı ve 2 hafta içinde tam kapasite doluluğa ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Sao Paulo Belediye Başkanı Bruno Covas, acil servislerine olan talep nedeniyle kentteki sağlık sisteminin çökmeye yakın olduğunu söyledi.

4.ülke

Ülkenin salgından en çok etkilenen yerlerinden olan Sao Paulo'da yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Brezilya, geçtiğimiz günlerde İtalya ve İspanya'yı geçerek 241 bin 80 vaka ile dünyada en çok corona virüs vakasının görüldüğü 4. ülke konumuna geldi.

Devlet başkanı kısıtlamalara karşı çıkıyor

Brezilya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 16 bin 122. Ancak ülkedeki sağlık uzmanları, yapılan test sayısının az olması nedeniyle, gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olabileceği uyarısını yapıyor.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalara karşı çıkıyor.

İlgili Haberler Corona günlerini karavanda geçiriyorlar: Dört duvar arasında tıkışıp kalmıyoruz







