Hastanelerin dolduğu ülkede devlet başkanı hala kısıtlamalara karşı çıkıyor
Vaka sayısında İspanya ve İtalya'yı geçen Brezilya'da hastaneler tamamen dolmak üzere. Sao Paulo Belediye Başkanı Bruno kentte sağlık sisteminin çökmeye yakın olduğunu söyledi. Corona virüs için "basit bir grip" diyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalara karşı çıkıyor.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 11:30 Son Güncelleme:
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Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paolo'da corona virüs salgını nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı ve 2 hafta içinde tam kapasite doluluğa ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
BBC Türkçe'nin haberine göre Sao Paulo Belediye Başkanı Bruno Covas, acil servislerine olan talep nedeniyle kentteki sağlık sisteminin çökmeye yakın olduğunu söyledi.
4.ülke
Ülkenin salgından en çok etkilenen yerlerinden olan Sao Paulo'da yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Brezilya, geçtiğimiz günlerde İtalya ve İspanya'yı geçerek 241 bin 80 vaka ile dünyada en çok corona virüs vakasının görüldüğü 4. ülke konumuna geldi.
Devlet başkanı kısıtlamalara karşı çıkıyor
Brezilya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 16 bin 122. Ancak ülkedeki sağlık uzmanları, yapılan test sayısının az olması nedeniyle, gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olabileceği uyarısını yapıyor.
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalara karşı çıkıyor.