Türkiye Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 sözleşmeli hemşire alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 sözleşmeli hemşire alacak

Türkiye

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 sözleşmeli hemşire alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınarak 20 sözleşmeli hemşire alınacağını duyurdu.

19 Mart 2021, Cuma 16:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alacak. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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