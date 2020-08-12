Türkiye Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tutuklandı

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tutuklandı

Türkiye

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tutuklandı

Adana'da, annesini ve erkek kardeşini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tutuklandı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 21:31 Son Güncelleme:
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, dün akşam saatlerinde annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde, dün kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla ateşe ederek öldürmüş, Tolga Polat gözaltına alınmıştı.

Olayın meydana geldiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ev ise mühürlenmişti.

DHA


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