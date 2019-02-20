Kandilli Rasathanesi'nden alınan ilk bilgiye göre, saat 08.35'te merkez üssü Hatay Samandağ olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan ikinci açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak revize edildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Samandağ'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin saat 08.35'te ve 25,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.