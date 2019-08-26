Hatay’da çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 4 hektarlık alan ve çok sayıda zeytin ağacı küle döndü