Hatay’da çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı

Hatay'da akşam saatlerinde Kuzey tepe Mahallesi’nde çöp atmaya giden bir kişi, çöp konteynerinde poşet içinde bir bebek cesedi fark etti.

YENİ DOĞMUŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ölü bulunan bebek, otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA