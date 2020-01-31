Hatay'da gemi karaya oturdu
Hatay'da fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
31 Ocak 2020, Cuma 10:26 Son Güncelleme:
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenip, karaya oturdu.
Akdeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki 'Mustafa Kemal I' adlı kargo gemisi, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken sürüklendi. Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş Sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
DHA