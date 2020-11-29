Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var
Hatay'ın Erzin ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
29 Kasım 2020, Pazar 18:14 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 01 ACB 996 plakalı minibüs, Erzin-Osmaniye Karayolu'nda devrildi.
Minibüste sıkışan 1 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Erzin ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
AA
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