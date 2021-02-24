Türkiye Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı

Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı

Türkiye

Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu 9 kişi yakalanarak, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

24 Şubat 2021, Çarşamba 19:23 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi" denildi. 

(DHA)

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