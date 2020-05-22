Hava alma saatlerini kaçırmadılar

Bugünlerde kontrollü normal hayata dönmeye başladık. Geçen çarşamba, 4 Nisan’dan beri salgın nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan 0-14 yaş arası çocukların kısmi izin günüydü. 4 saat hava aldılar. Bebek’te gezenler arasında Hande Acar, kızları Mavi, Masal da vardı. Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel ise küçük kızları Yade ve Yeda’yı gezdirdi. “Artık en sevdiğimiz gün çarşamba, gelmesini iple çekiyoruz” dedi.

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