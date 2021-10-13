Hava durumu 13 Ekim 2021 Çarşamba...Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin güney, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce'nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok kentte başlayan sağanak nedeniyle Meteoroloji vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

YAĞMURA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI UYARISI

İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu. Zonguldak'ta şiddetli fırtına bir apartmanın terasının çatısını uçurdu. Öte yandan, Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ'NİN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ! İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU İSTANBUL! İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KOCAELİ 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege'de (İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN 13°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU! İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İZMİR 18°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güneyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün Adana'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz’in batısı ile Antalya'nın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 24°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU ANKARA! ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu, bugün sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bugün sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bugün sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bugün doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu, bugün sağanak yağışlı

KARS 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu, bugün sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bugün sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bugün doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık