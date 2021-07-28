Meteoroloji tarafından 28 Temmuz 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre sıcak havalar Marmara Bölgesi'nde etkili olurken, Karadeniz sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgede kuvvetli yağışlar bugün da devam edecek. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun'un doğusu ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ORDU, GİRESUN, TRABZON, RİZE, ARTVİN'E UYARI

Yağışların, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 50-100 kilogram), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (metrekareye 75-150 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bugün akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? HAVA DURUMU 28 TEMMUZ 2021

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 35°C

Az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 33°C

Az bulutlu

KONYA 20°C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ardahan çevreleri ile bugün (Çarşamba) Kars, Ağrı, Iğdır, Van ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık







