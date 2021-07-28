Hava durumu 28 Temmuz Çarşamba 2021! Trabzon, Rize ve Artvin'e uyarı
Son dakika hava durumu haberine göre, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji hava durumu açıklamasında yağışların azalacağı zamanı açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 33 derece civarında. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...
28 Temmuz 2021, Çarşamba 09:53 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından 28 Temmuz 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre sıcak havalar Marmara Bölgesi'nde etkili olurken, Karadeniz sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgede kuvvetli yağışlar bugün da devam edecek. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun'un doğusu ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
ORDU, GİRESUN, TRABZON, RİZE, ARTVİN'E UYARI
Yağışların, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 50-100 kilogram), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (metrekareye 75-150 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bugün akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK? HAVA DURUMU 28 TEMMUZ 2021
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 36°C
Az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 35°C
Az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
Az bulutlu
KONYA 20°C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 33°C
Az bulutlu
KASTAMONU 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ardahan çevreleri ile bugün (Çarşamba) Kars, Ağrı, Iğdır, Van ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık