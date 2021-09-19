Hava durumu ilgili önemli uyarı! Tarih verdi! Çok şiddetli geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika hava durumu bilgisine göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise İstanbul için uyarıda bulunurken, 'Çarşamba günüden itibaren sıcaklılar 10 derece düşecek, bu önemli.' ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT! ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen’in önümüzdeki günlerde beklenen Hava Durumu ile ilgili açıklamaları ise şöyle:

Bugün bir problem yok yağış açısından. Bolu civarlarında kuvvetli bir yağış olabilir. Bolu, Eskişehir, Düzce civarlarında yağış var.

Sıcaklıklar 29-30 derece halen. Yarın da yüksek, İstanbul’da ciddi yağış yok. Esas önemli olan Çarşamba gününden itibaren şiddetli yağışlar geliyor. Bu perşembe günü Karadeniz Bölgesi’nde tehlikeli olabilir, afet riski taşıyor. Çarşamba günüden itibaren sıcaklılar 10 derece düşecek, bu önemli.

Sıcaklıkların ani düşmesi önemli. Ani düşmeler bulutları meydana geliyor. Çarşamba gününden itibaren ceketlerimizi çıkartalım.