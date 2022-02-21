Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Salı gününden itibaren İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji hafta içi yurt genelinde yağmur beklendiğini açıkladı. Yurdun doğusu için de cumaya kadar kar yağışı uyarısı yapıldı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “yağışların genellikle yağmur yükseklerde karla karışık yağmur ve Doğu Anadolu’da kar şeklinde olacak” dedi. İşte meteorolojinin verileri ve detaylar...

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

METEPOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen,”Bugüm itibaren yağmur şiddetini artırıyor. Güney Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yağmur su baskınları yapabilecek seviyede. Diğer bölgelerde yağışlar genellikle yağmur yükseklerde karla karışık yağmur ve Doğu Anadolu’da kar şeklinde olacak” dedi.

Hava durumu uyarıları

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yozgat ve Çankırı, akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas, gece saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum ve Kars, gece saatlerinde Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 15



