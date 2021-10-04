Türkiye Hava durumu son dakika! AFAD'dan Rize, Artvin, Trabzon'a kuvvetli yağmur ve sel uyarısı

Hava durumu son dakika! AFAD'dan Rize, Artvin, Trabzon'a kuvvetli yağmur ve sel uyarısı

Türkiye

Hava durumu son dakika! AFAD'dan Rize, Artvin, Trabzon'a kuvvetli yağmur ve sel uyarısı

Hava durumu için son dakika uyarısı AFAD'dan geldi. AFAD, Rize, Trabzon ve Artvin için kuvvetli yağmur uyarısı yaptı. AFAD'ın son dakika uyarısında 'Salı günü ilk saatlerden itibaren, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun' denildi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 16:44 Son Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan bir son dakika açıklamasına göre, yarın sabahın ilk saatlerden itibaren, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurdu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar beklendiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Salı günü ilk saatlerden itibaren, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” açıklamasında bulundu.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin açıklamasına göre ise Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak. Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.


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