Hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Son dakika sağanak yağış uyarısı
İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte Meteoroloji'nin 4 Mayıs 2021 il il hava durumu raporu...
04 Mayıs 2021, Salı 09:42 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Mayıs 2021 hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. İşte 4 Mayıs 2021 Salı hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak rüzgar esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL? 4 MAYIS 2021 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 16°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Afyonkarahisar’ın kuzeyi ile Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, bugün kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı az bulutlu
MANİSA 17°C, 30°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA 12°C, 31°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA 21°C, 26°C
Az bulutlu
HATAY 18°C, 27°C
Parçalı az bulutlu
ISPARTA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu, bugün çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu, bugün çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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KAYSERİ 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bugün çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 18°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 19°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin, bugün bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 18°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 18°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 13°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu