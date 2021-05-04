Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Mayıs 2021 hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. İşte 4 Mayıs 2021 Salı hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak rüzgar esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL? 4 MAYIS 2021 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 16°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Afyonkarahisar’ın kuzeyi ile Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, bugün kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı az bulutlu

MANİSA 17°C, 30°C

Parçalı az bulutlu

MUĞLA 12°C, 31°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA 21°C, 26°C

Az bulutlu

HATAY 18°C, 27°C

Parçalı az bulutlu

ISPARTA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu, bugün çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu, bugün çok bulutlu ve sağanak yağışlı

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KAYSERİ 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bugün çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 18°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 19°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin, bugün bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 18°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 13°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu