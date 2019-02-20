Hava ulaşımına sis engeli

Bazı seferler gecikmeli yapılırken bazı seferler iptal edildi. İstanbul’da etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

İNİŞLER VE KALKIŞLAR GECİKMELİ OLARAK YAPILDI

İniş yapması gereken bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapıldı. Bazı uçaklar da İstanbul’a yakın havalimanlarına yönlendirildi.

Türk Hava Yolları'nın Marsilya-İstanbul uçağı Ankara’ya, Kiev-İstanbul uçağı İzmir’e, Viyana-İstanbul uçağı Ankara’ya, Minks-İstanbul uçağı, Ankara’ya yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDAN İPTAL EDİLEN SEFERLER

20.55 TK 7524 Antalya

21.35 TK 7256 Ankara

21.40 TK 7518 İzmir

22.20 TK 2984 Ankara

22.35 TK 7514 İzmir

22.45 TK7286 Konya

22.45 TK7224 Erzincan

22.55 TK7264 Adana

00.15 TK 2918 İzmir

Öte yandan, Türk Hava Yolları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması gereken 20.02.2019 tarihli bütün uçuşlarını sis nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Seferlerin ne zaman yapılacağı ise yarın hava koşullarına bağlı olarak belirlenecek.

UÇAKLAR BURSA'YA YÖNLENDİRİLDİ

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle Atatürk Havaalanı’na inemeyen uçaklardan bazıları Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı’na mecburi iniş yaptı. Gün içerisinde Bursa’ya inen yolcular otobüslerle İstanbul’a taşındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’na Umman’ın başkenti Maskat’tan gelen bir uçak ve Sudan’dan gelen yolcusuz özel uçak saat 21.53’te, Mısır’dan gelen yolculu özel uçak saat 22.16’da Yenişehir Havalimanı’na mecburi iniş yaptı.

Mısır’dan gelen özel uçağın yolcuları Atatürk Havalimanı’na dönüş yapmak üzere Yenişehir Havaalanı’nda bekletildiği öğrenildi.

DHA