Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen cihaz ürettiler

Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri tarafından geliştirilen, kamuya açık alanlar başta olmak üzere hastaneler, eğitim kurumları, ofisler, evler ve diğer yaşam alanlarındaki koronavirüsün (Covid-19) yanı sıra diğer virüs, bakteri, toz, alerjen ve kimyasallar gibi havada uzun süre asılı kalabilen tüm kirleticileri 3 aşamalı filtreleme sistemiyle temizleyen Froumann marka hava temizleme cihazının üretimine başlandı. Üç çeşidi bulunan hava temizleme cihazı, havayı nefes hizasından çekme özelliği ile de bir ilke imza attı. Yapılan testler ile Froumann Hava Temizleme Sistemleri'nin geliştirdiği teknoloji ve ürünlerin, koronavirüs dahil 0,3 mikrona kadar havadaki tüm partikülleri filtre ederek, kullanıldığı ortamdaki havayı temizlediği kanıtlandı. Ürünün sahip olduğu 3 aşamalı filtre sistemi, sızdırmazlık ile ilgili kullanılan tasarım, Eurovent sertifikalı HEPA H14 filtre teknolojisi ve doğru hava akım hızı, 'güvenli nefes alanı' oluşturan kritik unsurların başında geliyor.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, İnönü Üniversitesi, Bağımsız Mikrobiyoloji Laboratuvarı Microbiota ve Avrupa Alerji Araştırmaları Merkezi (ECARF)'da testlerini yaptıran Froumann Profesyonel Hava Temizleme Cihazları, koronavirüs salgınıyla mücadelede bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış veriler ortaya koydu. Profesyonel Hava Temizleme Cihazı Froumann, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Covid-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'ndan ‘Cihazın orta kademede çalışıyorken çok yüksek yoğunluklu virüs taşıyan aerosolleri yüzde 99 oranında filtre edebildiği saptanmıştır’ ibareli test raporunu aldı. Böylece Froumann, geliştirdiği bu hava temizleme teknolojisi ile koronavirüsü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk marka oldu.

Birçok hava temizleme ürününün yere çok yakın seviyeden hava çekişi yaptığına dikkat çeken Froumann kurucusu ve CEO'su Burak Yakupoğlu, “Geliştirdiğimiz ürünlerle koronavirüsü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle ilk kanıtlayan firma olarak bu anlamda dünyada bir ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz. Koronavirüs taşıyan ve yayan bireylerin, konuşmaları esnasında ortama saçtıkları damlacıkların solunması ile bulaşan Covid-19 için yapılan çalışmalar, nefes hizasından bir filtrasyonu zorunlu kılmaktaydı. Bu alanda da ilk olmak bizi yeni Ar-Ge çalışmaları için yüreklendirdi. Pandemi ilan edilen bu dönemde kapalı mekanlardaki havanın yeterince sağlıklı olmamasının kitlesel salgınların önemli bir tetikleyicisi konumuna geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bilgilere göre, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve astım gibi solunum yolu hastalıkları riski, daha temiz bir hava soluyarak azaltılabiliyor. Ayrıca araştırmalar, performans kaybı, yorgunluk, alerjik hastalıklar ve sık gribal hastalıklara yakalanma sebebimizin, vakit geçirdiğimiz ortamın kalitesiz havasından kaynaklandığını belirtiyor. Havadaki kirleticileri ortadan kaldıran hava temizleyiciler, kalitesiz iç mekan havası soluma kaynaklı sağlık problemlerini büyük ölçüde azaltıyor. Bu nedenle sadece salgın dönemlerinde değil, hayat kalitemizin artması için bu tür profesyonel hava temizleme sistemlerinin önemine dikkat çekmek görevimiz” diye konuştu.



