Havadan böyle denetlediler! Bayram boyunca devam edecek
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle helikopterle trafik denetimi yapıldı. Jandarma ekiplerinin helikopterli trafik denetiminin Kurban Bayramı boyunca devam edeceği bildirildi.
20 Temmuz 2021, Salı 23:17 Son Güncelleme:
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Kurban Bayramı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda ihlallere yol açan sürücüler tespit edilerek, kazaları önlemek amacıyla helikopterle denetim yapıldı.
Jandarma ekiplerinin helikopterli trafik denetiminin Kurban Bayramı boyunca devam edeceği bildirildi.
DİYARBAKIR (DHA)