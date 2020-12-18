Yemek Havuçlu patates salatası tarifi: Havuçlu patates salatası nasıl yapılır?

Havuçlu patates salatası tarifi: Havuçlu patates salatası nasıl yapılır?

Yemek

Havuçlu patates salatası tarifi: Havuçlu patates salatası nasıl yapılır?

Altın günlerinin vazgeçilmezi olan patates salatasını havuçla deneyenler tadına hayran kalıyor. Peki havuçlu patates salatası nasıl yapılır? Lezzetine hayran kalacağınız havuçlu patates salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

18 Aralık 2020, Cuma 16:30 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de lezzetli olan havuçlu patates salatası tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için havuçlu patates salatası tarifi arıyor ya da havuçlu patates salatası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Havuçlu patates salatası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

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Havuçlu patates salatası tarifi

Havuçlu patates salatası malzemeleri

  • 8-10 adet havuç
  • 7 adet patates
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 2-3 diş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz
  • Nane
  • Karabiber
  • Sıvı yağ

Havuçlu patates salatası yapılışı

Patatesleri haşlayıp soyun ve ezip püre haline getirin. Limon suyunu ve karabiberi de patatese ekleyip karıştırın. Havuçları rendeleyip sıvı yağda karamelize olana kadar kavurun ve soğumalarını bekleyin. Soğuyan havuçların yarısını patatese ekleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağını da ilave edip tüm malzemeyi güzelce harmanlayın. Dereotu ve maydanozu ince ince kıyıp patateslere ekleyin. Streç filmi fırın kabının tabanına yayın. Havuçlu püreyi fırın kabına yerleştirip üzerini de streç filmle kapattıktan sonra buzdolabına kaldırıp en az 2 saat dinlendirin. Buzdolabından çıkardığınız salatanın üzerine ayırdığınız havuç soteyi ilave edin. Sarımsakları ezip yoğurt ve mayonezle karıştırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin. 

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