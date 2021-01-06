ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Göl haline gelen lavlar 182 metreye kadar yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Hawaii'de yer alan dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea, iki haftalık uykusundan uyandı. Yanardağdan püsküren lavlar 182 metreye kadar yükseldi. Yetkililer, lavların şu ana kadar herhangi bir yerleşim birimini tehdit etmediğini, ancak giderek yayıldığına dikkat çekti. iki hafta önce, volkanın güney kanadının altında 4,4 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Kilauea, 3 Ocak 1983'den bu yana aktif durumda ve lav püskürtmeyi sürdürüyor.

DHA

x







