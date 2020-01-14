Hayal ettiğimizden farklı büyüyen bitki türleri

Gelin, market raflarında yerlerini almadan önce göründüklerinden farklı halde bulunan bitkilerin neler olduğuna bir bakalım:









• Pirinç

Pirinç, 10-12°C su sıcaklığında büyür.





Bu bitki, günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlasını besliyor.





Dünyada 7.000'den fazla pirinç çeşidi vardır. Yabani pirinç bu listeye dahil değildir.









• Limon otu





Bu bitki aslında “Cymbopogon” olarak adlandırılır, ancak kokusu nedeniyle “limon otu” olarak bilinir. “Cymbopogon” kelimesi Yunanca “kymbe”, “tekne” ve “sakal” anlamına gelen “pogon” kelimelerinden türemiştir.





Bu bitki çay, çorba, köri sosu, et ve balık yapımında kullanılır.









• Susam

Susamın ikinci adı “benne”dir.





Hatta bu kelime, peri masalı Ali Baba ve Kırk Haramiler'de “Açıl susam, açıl!” repliği ile sihirli bir şekilde ifade edilir.









• Goji





Pazarlamacılar sayesinde, Goji meyveleri “süper yiyecek” olarak anıldıkları için özellikle son dönemde inanılmaz derecede yararlı ve vazgeçilmez olarak kabul edildi. Ancak, birçok bilim adamı bu teoriden şüphe ediyor.





Goji meyvelerinin gerçek adı “lycium barbarum”dur.





Goji'nin herhangi bir zehirli özelliği yoktur. Bir goji çalısı neredeyse 4 cm yüksekliğe kadar ulaşabilir ve tamamı dikenlerle kaplıdır.









• Bergamot





Bergamotun üç çeşidi vardır:





Bunlardan birincisi, acı bir portakal ve limonun süzgeçten geçirilmesiyle elde edilen bir narenciye meyvesidir. Genelikle “Early Grey” çaylarında bulunur.





İkincisi “Monarda” olarak da bilinen bitkisel bir bitkidir.

Üçüncüsü ise, özel bir armut türüdür.









• Kakao





Bir kakao ağacının yıllık mahsulünden 4 adet 100 gram çikolata bar hazırlayabilirsiniz (yaklaşık 30 meyve ile eşdeğerdir).





Kakao ağacı, ömrünün sadece üçüncü veya dördüncü yılında meyve vermeye başlar.





Ayrıca toz kakao çekirdekleri, tereyağı ve şekerden kendinize ev yapımı çikolata pişirebilirsiniz.









• Karabuğday





Karabuğday, marketlerde bulunması zor bir üründür. Genellikle “psödosereal” olarak adlandırılır, çünkü tahıllarla aynı şekilde kullanılır. Bununla birlikte, çoğu zaman hayvan yemi olarak da mahsul edilir.





Karabuğday, daha çok Polonya, Çin, Kore, Japonya ve Hindistan'da bulunur. Aynı zamanda çok faydalı bir sağlık ürünüdür.









• Brokoli





MS 1. yüzyılda ilk kez brokoli hakkında yazan ünlü Roma bilim adamı Yaşlı Pliny, bu sebzeye “mübarek bitki” dedi.





Brokoli, insanlar için gerekli olan neredeyse tüm vitaminleri içerir. Ayrıca kolesterolü düşürür, güzelliği korur ve hatta kanseri önler.





Ancak bu ürünün en büyük miktarı Çin'de üretilmektedir.

















• Kinoa





Kinoa, dünyadaki en sağlıklı tahıllardan biridir. Öyle ki, İnkalar vaktiyle bu ürünü kutsal saydılar ve “tüm tohumların annesi” olarak adlandırdılar.





Kinoanın bileşimi süt ve balığı andırır, ancak daha ziyade pirince benzer bir tadı vardır.





Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2013 yılını “Uluslararası Kinoa Yılı” ilan etmiştir.









• Vanilya





Vanilya bir orkide türüdür, bu yüzden büyümesi zordur.





Ayrıca dünyanın en pahalı baharatlarından biridir.





Aztekler, 14. yüzyılda vanilya kabuklarını para olarak kullanmışlardır.





Vanilin, vanilya için sentetik bir ikame maddesidir ve bitki ile ilgisi yoktur.





Vanilya kokusu, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin üretimini teşvik eder.









• Zencefil





Zencefil, beyindeki kan dolaşımını iyileştirdiği, kan damarlarını güçlendirdiği ve kan basıncını azalttığı için hafızayı ve konsantrasyonu iyileştirmeye yardımcı olur.





Zencefil kökünü, yararlı özelliklerini yok etmeden uzun süre dondurabilirsiniz.









• Keten tohumu





Keten tohumu da “süper yiyecekler” listesinde. Hemen hemen her tabakta, özellikle tahıllarda ve salatalarda kullanılabilir.





Bakteriler keten ile temas ettikten sonra ölürler, bu yüzden keten tohumu doğal bir antiseptik olarak kabul edilir.









• Chia çekirdekleri





Chia'ya “salvia hispanica” da denir.

Chia tohumları linolenik, omega-3 ve omega-6 doymamış yağ asitlerinin ana kaynaklarından biridir.





Aztekler, bu bitkinin mısır ve fasulye ile birlikte yeryüzündeki en önemli ürünlerden biri olduğunu düşünüyorlardı.









• Feyhoa





Feyhoa bitkisi, içerisinde çok fazla iyot, çinko ve C ve B vitaminleri içerir. Bu yüzden bu meyve, hafızayı dinç tutmak için iyidir. İş verimliliğini arttırır, sağlıklı saç ve tırnakları teşvik eder, dahası bağışıklığı geliştirir.





Bu bitki, bilim adamı Silva Feijó tarafından keşfedilerek Avrupa'ya getirilmiştir.









• Safran





Safran, dünyadaki en pahalı baharattır.





Yalnızca iki kiloluk bir safran baharatı elde etmek için yaklaşık 100.000 safran çiçeği toplamak gerekiyor.





Safran, aynı zamanda sağlık için mükemmel bir koruyucudur. Safran ile pişirilen yemekler daha sonra buzdolabında uzun süre saklanabilir.

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