Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin birbirlerini takipten çıkardılar
Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin aşkı bitti. 5 aydır birlikte olan çift sosyal medya hesaplarından birlikte poz verdikleri fotoğraflarını sildiler ve dahası birbirlerini takipten de çıktılar.
21 Mart 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu Hayal Köseoğlu, Kasım 2019’da meslektaşı Caner Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki ay önce ilişkinin bittiği iddia edilmiş, sevgililer birlikte fotoğraflarını Instagram’da paylaşıp dedikoduları yalanlamıştı. Ne var ki, iddiaya göre; ayrılık geldi çattı. Aşkları 5 ayda noktalandı. Mutluluk karelerini sosyal medya hesaplarından sildiler. Caner Şahin ile Hayal Köseoğlu birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.