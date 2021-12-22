Dünya Hayaldi gerçek oldu! 6,2'lik depremden önce uyardı!

Hayaldi gerçek oldu! 6,2'lik depremden önce uyardı!

Dünya

Hayaldi gerçek oldu! 6,2'lik depremden önce uyardı!

ABD'de bir süredir deprem erken uyarı sistemi üzerine çalışan ekip, sistemi California'da meydana gelen depremde deneme fırsatı buldu. Sistem, 6,2 büyüklüğündeki depremden saniyeler önce telefonlara bildirim göndererek birçok hayat kurtardı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 14:42 Son Güncelleme:
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6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılan ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihi bir olaya tanıklık etti.

Pazartesi günü 6.2'lik Deprem Kaliforniya'yı sallamadan saniyeler önce, telefonlar hayati bir uyarı aldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yönetilen bir erken uyarı sistemi depremden önce başarı ile test edildi.

SANİYELER ÖNCE MESAJ GÖNDERDİ

Sistem yüz binlerce akıllı telefona depremden saniyeler önce uyarı mesajı gönderdi.

Sistem ile ilgili konuşan koordinatör Robert de Groot açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'İnsanlardan, depremi hissetmeden 10 saniye öncesine kadar uyarı aldıklarına dair bazı raporlar aldık. Bu oldukça iyi bir sonu.'

En iyi simülasyonun gerçek deprem olduğunun altını çizen Robert de Groot 'Deprem bize sistemi kullanma ve insanları uyarma işini daha iyi yapmayı öğrenme şansı veriyor' dedi.

Guardian'da yer alan habere göre, siper almak için birkaç saniye sunan sistem sayesinde yarım milyon telefon acil durum uyarısı aldı.

6.2 büyüklüğündeki deprem 'ShakeAlert' olarak bilinen sistemin resmi olarak batı kıyısı boyunca kullanıma sunulmasından bu yana meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

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