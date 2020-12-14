Hayat bir macera, aşk da öyle!

Doğum haritalarımızda Venüs gezegeninin yerleşimi bu konuda kendimizi tanımamız için bir kaynak gezegen olarak değerlendirilen çok önemli bir göstergedir. Bu hafta Venüs’ün burçlarda ifadelerini anlattığım yazılarımda sıra da Yay burcu var. Venüs’ün Yay burcunda yerleştiği tarihleri aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.

https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2020/12/07/venus-yay-burcunda-tarihleri/

Venüs Yay burcunda olduğunda hayata bakış açısı; eğlenceli, keşfedilmeyi bekleyen, her anı heyecan barındıran bir pencereye açılır.

Bu bakış açısı Venüs Yay burcu kişinin duygusal dünyasını etkileyecek, aşk ve sevgi ilişkilerini şekillendirecek ve ona ilham kaynağı olacaktır.

Hayatın içinde olmayı ve yaşamı deneyimlemeyi felsefe edinmiş olarak, tüm ilişkilerinde sıcak, samimi ve içten yaklaşımlar içerisinde olacak ve aynı şeyi karşısındaki kişiden de bekleyecektir. Sınırları fazlasıyla çizilmiş, samimiyetten yoksun ilişkiler asla ona göre olmayacaktır. Aşk’ın en fazla heyecanına tutkun olan Venüs Yay kişisi, yaşam coşkusunu birliktelikleriyle, aşklarıyla yaşamak, hissetmek isteyecektir.

Yaşama karşı duyduğu maceracı bakış ilişkilerine de yansıyacak ve ilişkilerini bir macera tadında yaşamayı bekleyecektir. Tek düze ve monotonlaşmış ilişkiler asla ona göre olmayacaktır.

Hayata baktığı pencere öylesine geniş ilgi ve bilgi alanını ona taşımaktadır ki birliktelikler onun için hem duygu hem fikir paylaşımı ortaklığı alanı halini alır. Bildiklerini paylaşmak, hayat hakkında konuşmak ve hayat hakkında yeni şeyler keşfetmek bir Venüs Yay kişisi için onu en cezbeden şeyler olacaktır. Hayatı birlikte keşfedebileceği bir ilişki içinde olmak ise onu en fazla mutlu eden şey halini alacaktır!

Aşk heyecanı paylaşmaktır

Dünyada keşfedilecek çok şey var, aşk bunlardan biri ve birlikte yeni ufuklara açılmaktan daha güzel ne olabilir? diyen bir cümle aslında Venüs Yay burcu kişisini tarif ediyor olmaya çok yakın olacaktır!

İster aşk ilişkisi olsun ister arkadaş, dost ilişkisi olsun ilişkilerinde hoşgörü ve anlayışı bonkörlükle sergileyecek ve aynı şeyi kendisine karşıda bekleyecektir. Yüzeysel arkadaşlıklar, yüzeysel dostluklar ya da yüzeysel bir aşk ilişkisi asla ona göre olmayacaktır. Bir ilişkide ne olursa olsun derinlik arayacak ve o ilişki içerisinde kendini en açıklığı ile ifade edecektir.

İlişkilerinde sınırlandırmalar ve kısıtlandırılmalar içinde kalmaktan hiç hoşlanmayacak ve özgürlüğünü bireysel olarak korumak arzusu ile hareket edecektir. Kıskançlık ya da başka sebeplerle kontrol altında tutulmak, Venüs Yay burcu kişisi için onu ilişkiden koparan, uzaklaştıran en önemli etkenlerden birini oluşturabilecektir. Bir ilişki içinde ortaya koyduğu sadakat duygusu güçlü olsa da eğer özgürlüğünün kısıtlandığını hisseder ya da ilişkide aradığı heyecan ve coşkuyu kaybederse duygusal olarak zorlanmaya başlayacak, kendini ilişkinin dışına alma yolları aramaya başlayabilecektir.

Haftanın günlerine göre bizi neler bekliyor diye baktığımızda;

14 Aralık Pazartesi günü duygusal olarak çok yoğun ve kendimizi özellikle hayatımızda önemli yer bulan ilişkilerimiz üzerine odaklanmış bulacağımız bugün akşam saatlerinde bir Güneş tutulması yaşıyor olacağız. Yeni başlayan ilişkilere ya da ilişkilerimizde yeni bir döneme doğru gidiyor olduğumuz zamanlara başlıyoruz. Heyecan ve umutla ve kendimize güven ile ilişkilerimize yaklaşmaya başlayabiliriz.

15 Aralık Salı günü duygusal olarak kendimizi ifade etme arzumuz yükseliyor ve kendimize olan güvenimizde artıyor. Bu güveni ilişkilerimize yansıtabilir, belki açılmayı beklediğimiz bir kişiye açılabilir ya da var olan ilişkimizi daha iyileştirme yönünde paylaşımlar yapabiliriz.

16 Aralık Çarşamba günü aşırı ısrarcı ve aşırı aceleci tavırlardan uzak kalmakta biraz daha sabırlı ve hoşgörülü davranmaya çalışmakta fayda olan bir gündeyiz. Sakinliğimizi korumayı başarmak bizi kazançlı hale getirebilecektir.

17 Aralık Perşembe günü dışa dönük ve aktif enerjik yapımız yine kendimize olan güvenimizi destekliyor. Özellikle ilişkilerimize yönelik yapıcı olarak değerlendirebileceğimiz destekler ve uyumlar hoş bağlantılar içinde olabileceğimizi göstermekte.

18 Aralık Cuma günü etkili konuşmalar yapmak, kendimizi ifade etmek için rahat bir akış bulacağımız bugün gerek ikili ilişkilerimize dair gerek arkadaş, dost ilişkilerimize yönelik olumlu gelişmeler elde edebileceğimize yönelik enerjiler artmakta.

19 Aralık Cumartesi günü küs olduğumuz bir arkadaşımız ile barışmak, ilişkimizde bizi yaralayan bir durum hakkında konuşmak ve yaramızı bir nevi sarmak için çok uygun bir gündeyiz. Ortaklaşa yapılan işler anlamında destek almaya çok açık enerjileri değerlendirebiliriz.

20 Aralık Pazar günü duygularımızın ve sezgilerimizin yoğunlaştığı bugün, önemli kararlar alma arifesinde olabilir, hayatımıza katılmak üzere olan yenilikler ile karşılaşmakta olabileceğiz. Yeniliklere karşı olmak fayda verecek ama gerçekçi olmak ve üzerimize düşen sorumlulukları almak kaydıyla.

Hepimize güzel bir hafta diliyorum.

Sevgiyle.