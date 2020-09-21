'Hayat bisiklet gibidir: Dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir'

Aynı gün kadersel yolumuzda bizi etkileyebilecek gezegen konumlarına baktığımızda İkizler burcundaki Kuzey Ay Düğümünün yöneticisi pozisyondaki Merkür’ün, Koç burcunda ve Retro hareketteki Mars ile karşıtlığı hemen dikkatimizi çekiyor.

Hem Merkür hem de Mars, Ay Düğümlerine 60 ve 120 derecelik konumlarıyla Mistik Dörtgen olarak adlandırdığımız bir açı formasyonu oluşturmaktalar. Adından da belli olduğu gibi bu açı kalıbı Mistik Eğilimler içerir. Yaratıcı enerjiyi öne çıkarır. Sezgisel ve spiritüel bir açıdır. Birbiriyle uyumlu olan açılardan meydana geldiği için yarattığı enerji de yaratıcıdır.

Bu açı kalıbı Ay Düğümleri, Merkür ve Mars arasında oluştuğu için nasıl bir enerji ortaya çıkarabileceğini düşünmeden önce mitoloji de Merkür ve Mars’ın nasıl temsil edildiklerini hatırlayalım.

Merkür nam-ı diğer Hermes Tanrıların habercisi olarak Zeus tarafından görevlendirilmiştir. Zeus’un diğer Tanrılara iletmek istediği mesajları taşır. Tanrılar arasındaki iletişimi korur, onların sırlarını saklar! Bu yüzdendir her türlü iletişim Merkür Gezegeni ile ifade edilir. Zeki, değişken fikirli, ifade yeteneği yüksek kişileri, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı ve keskin kavrama yeteneğini anlatır. Zihne hayat veren güçtür.

Mars nam-ı diğer Ares ise Savaş Tanrısıdır. Harekete geçme enerjisini, fiziksel gücü, inisiyatifi, arzularını elde etmeyi temsil eder. Güdü ile harekete geçer. Liderdir. Olumlu kullanımında cesaret, dayanıklılıktır. Bu tanımlamaları aklımızda tutarak; Merkür ve Mars’ın Ay Düğümleri ile uyumlu açı yapmakta olsalar dahi birbiriyle karşıt pozisyonda bulunması temsil ettikleri konularda meydan okumayı işaret edecektir.

Merkür güçlü bir iletişim kurma ve öğrenme yetisini ifade ederken Mars hızlı bir biçimde harekete geçmeyi ve sabırsızlığı temsil edebilir. Çabuk sinirlenme, düşünmeden harekete geçme şeklinde ortaya çıkabilir. Bu zıtlık enerjisinin ortaya çıkışı da, Ay düğümleri ile yapmış oldukları olumlu açıyla beraber hayatımızda etkili olacaktır.

Kadersel Yolumuzda Mars aksiyon almayı, isteklerini yerine getirmeyi temsil ederken Merkür de bilginin peşinde olmayı pekala ifade edebilir. Aynı zamanda sözlerimize ve hareketlerimize çok dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizer nitelikteler. Zamansız, acele ile söylenmiş bir söz veya hareket çevremizle iletişimimizde geriye dönülmesi imkansız olayları başlatacak bir fişek durumuna gelebilir.

Mars’ın Retro harekette olması enerjisini ortaya koymakta zorlanabileceğini ifade ederken, Merkür Kuzey Ay Düğümünün yöneticisi olarak dikkat çekmekte. Fikir ve düşünceleri paylaşmak, iletişimde kalmak önemli olacaktır.

Kadersel olarak; bizi negatif etkileyebilecek savaşkan enerjinin yerine yapıcı geri dönüşlerde bulunmayı tercih etmek bizim elimizde olduğunu unutmayalım. Mistik Dörtgen açı kalıbının yarattığı sezgisel enerjiyi kullanmak, içgüdülerimize güvenmek kesinlikle destek olacaktır. Güneş’in Terazi burcunda vurguladığı barış, harmoni ve denge enerjisinin tüm Sonbahar boyunca bizimle birlikte olması dileklerimle!