1- TATİLE GİDERKEN ÖLÜME YAKALANDILAR

Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur’a ait yolcu otobüsü, dün sabah saat 04.40 sularında Edremit’e doğru seyrederken Balıkesir çevre yolu bağlantı kavşağında yoldan çıkıp takla attı. Çöken tavanla birlikte ezilen 15 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi o hızla camdan fırlayıp etrafa savrulurken, şoför ile ikinci kaptan da ölenler arasındaydı. Yaralanan 17 kişi ise Balıkesir’de 5 farklı hastanede tedaviye alındı.

Otobüsün 95 kilometre hızla viraja girdiği ve asfaltta 40 metrelik fren izi bıraktığı tespit edildi. Otobüs kaptanı Kerem Kader Başol’un, rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş’in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Taklalar atarak duran otobüs vinçle kaldırılırken, etrafa dağılan yolcu valizleri de ailelere verilmek üzere itina ile toplandı.

2- DENİZDE YÜZERKEN SÜRAT TEKNESİ ÇARPTI

Ankara’dan oğluyla birlikte Erdek’e tatile giden Elvan Fırat Taşdöğen’e (46) Çuğra sahilinde yüzerken sürat teknesi çarptı. Kolu kırılan ve suda bayılan Taşdöğen, kan kaybı ve çok su yutmaktan dolayı öldü. Tekneyi kullanan müteahhit ve 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü eski başkanı Ender Küçük (51) gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Sürat teknesinin 3 kadının 50 metre yakınında hızla turladığı belirlendi. Acılı eş Aydın Taşdöğen “Bilinçsiz kişiler kıyıda sürat yapıp canlarımızı alıyor. Bir evlat yetim kaldı, bir eşi eşsiz bıraktı” diye isyan etti. “Pişmanım, görmedim” diyen teknenin sahibi Küçük, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





3- YOLDA YÜRÜRKEN BAŞINA TABELA DÜŞTÜ

Antalya Alanya’da başına tabela düşen kadın, hayatını kaybetti. Olay önceki gün akşam Türkler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Bir restorana ait 2 metrelik tabela, yağış ve fırtınanın etkisiyle yerinden kopup havada savrularak, kaldırımda ailesiyle yürüyüş yapan 1 çocuk annesi Ayşegül Menki’nin (45) başına çarptı.

2 METRELİK TABELA

Menki bir anda yere yığıldı. Eşi ve oğlu neye uğradıklarını şaşırdı. Kanlar içinde kalan kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Annesinin cenazesini almak için morga giden Berkay’ı, baba Murat Menki öperek sakinleştirdi. Ayşegül Menki’nin cenazesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.