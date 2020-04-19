Geçtiğimiz günlerde, corona virüs testi pozitif çıkanlara, tanı konulanlarla teması olan risk grubundaki kişilere, kronik rahatsızlığı olanlara izolasyon altında olması gereken yerden başka bir bölgeye gittiğinde bu kişiler adım adım izlenip, sistem devreye girerek uyarı mesajı göndermeye başlamıştı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre uygulama ile şimdi de henüz hastalıkla karşılaşmamış vatandaşların ise harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görmesine imkân verilerek oralardan uzak durmaları sağlanacak.

Dışarı çıkana cezai işlem

Evde takip edilen pozitif vakalar dışarı çıktığı an telefonuna uyarı gelecek, gerekirse emniyet güçleri devreye girebilecek. 3 GSM operatörü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamayı, corona virüs teşhisi alan tüm hastalar akıllı telefonlarına indirmek zorunda olacak. Uyarı mesajına rağmen evden dışarı çıktığı tespit edilen riskli kişilerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılarak gerekli cezai işlemler uygulanacak. Cep telefonlarını yanına almadan dışarı çıkanlar ya da telefon kullanmayan kişilerle ilgili yeni takip sistemlerinin gündeme geleceği bildirilmişti.

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