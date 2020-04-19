‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması devreye girdi! Riskli bölgelere karşı uyarıyor
Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgınıyla mücadele için geliştirilen ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını tamamen devreye soktu. Uygulama, riskli bölgelere karşı uyarıyor. Vatandaşların harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görmesine imkân verilerek ve oralardan uzak durmaları sağlanacak.
19 Nisan 2020, Pazar 09:30 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde, corona virüs testi pozitif çıkanlara, tanı konulanlarla teması olan risk grubundaki kişilere, kronik rahatsızlığı olanlara izolasyon altında olması gereken yerden başka bir bölgeye gittiğinde bu kişiler adım adım izlenip, sistem devreye girerek uyarı mesajı göndermeye başlamıştı.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre uygulama ile şimdi de henüz hastalıkla karşılaşmamış vatandaşların ise harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görmesine imkân verilerek oralardan uzak durmaları sağlanacak.
Dışarı çıkana cezai işlem
Evde takip edilen pozitif vakalar dışarı çıktığı an telefonuna uyarı gelecek, gerekirse emniyet güçleri devreye girebilecek. 3 GSM operatörü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulamayı, corona virüs teşhisi alan tüm hastalar akıllı telefonlarına indirmek zorunda olacak. Uyarı mesajına rağmen evden dışarı çıktığı tespit edilen riskli kişilerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılarak gerekli cezai işlemler uygulanacak. Cep telefonlarını yanına almadan dışarı çıkanlar ya da telefon kullanmayan kişilerle ilgili yeni takip sistemlerinin gündeme geleceği bildirilmişti.