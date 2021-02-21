İçişleri Bakanlığı, sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısının 1.009.862 olduğunu bildirdi. Başvuru sayısında 155.645 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul’u 83.422 kişi ile Ankara, 38.178 kişi ile Antalya, 36.769 kişi ile İzmir ve 27.763 kişi ile Bursa ili takip etti.

İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

Bakanlığımıza bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Uygulama ile birlikte sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 1.009.862 oldu.

Dünyada ilk ve tek uygulama olan Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasına vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor. Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

UYGULAMAYA BİR MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU

Bakanlığımıza bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması kapsamında bugüne kadar 1.009.862 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimlik kartlarına entegre edildi.

Türkiye genelinde 155.645 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul’u 83.422 kişi ile Ankara, 38.178 kişi ile Antalya, 36.769 kişi ile İzmir ve 27.763 kişi ile Bursa ili takip etti.

Uygulamaya en çok genç nesil ilgi gösterdi. 25 yaş ve altı toplam 188.990 kişi uygulamadan yararlandı. Erkeklerde sayı 797.189 iken kadınlarda bu sayının 212.673 olduğu görüldü.

YERLİ VE MİLLİ YAZILIM KULLANILDI

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında yer alan işletim sisteminden, kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar Bakanlığımızın mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi.







