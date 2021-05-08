Hayat kısa kelebekler 'Açıyor'

BAYRAKTAKİ ÇİÇEK

Sırada ağaç dallarına konmuş kelebekleri anımsatan çiçekleriyle Bauhinia (Bahunya) var. Bahunya, iri yapraklı, göz alıcı morumsu çiçekleri olan, yıl boyu yeşil kalan bir bitki. Orkideye benzeyen hoş kokulu çiçekleri yüzünden orkide ağacı diye de adlandırılan bu tür, park ve bahçeler için iyi bir tercih. Hong Kong bayrağının üzerinde temsili bir bahunya çiçeği yer alır.

UYUYAN GÜZEL

Bir başka kelebek çağrışımlı çiçek de bir tür yonca olan uyku çiçeği. Uyku çiçeğinin ana yurdu Güney Amerika. Üçgen biçiminde ve mor olan yaprakları güneş battığında kapandığı için uyku çiçeği, kelebekleri anımsattığı için kelebek çiçeği diye de anılır. Bakımı son derece kolay bir çiçek. Bulunduğu ortamda sıcaklığın kışın 12-13 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Yoksa bitkinin üst kısmı ölüyor. Fakat üzülmeyin, soğanlı bir bitki olduğundan ilkbaharda yeniden gelişir.

MAVİ KELEBEK ÇALISI

Çiçekten çiçeğe konan rengarenk kelebekler, doğanın sunduğu güzelliklerdendir. Kendi de kelebeği andıran hatta bu adla anılan çiçekler var. Onlardan ilki mavi kelebek çalısı. Kelebek şeklinde mavi benzersiz çiçeklere sahip bu bitki clerodendrum ailesinin üyesi. Tropik bir bitki olan kelebek çalısı, yazın hızlı gelişip çiçeklenir. Fazla boylanmadığı için saksıda yetiştirmeye uygundur. Zaten soğuklara dayanıksız olduğundan kışın içeri alınması gerekir. Bu yüzden saksıda yetiştirmek akıllıca. İç mekanda yaz-kış yeşil kalır. Tam güneş altında tutulmaması gerekir. Üç yılda bir kök ayırma yöntemi ile çoğaltılabilir.

KIŞ MASALI

Hercai menekşe çiçekleri de rengarenk kelebekleri anımsatır. Hassas yapılı gibi görünseler de dondurucu soğuklara dayanabilen çiçekleriyle kışın gözdesidir. Saksıda yetiştirmeye, yer örtücü olarak kullanılmaya, bordür kenarlarına dikilmeye uygundur. Yetiştirmesi de bakımı da çok kolaydır. Her yıl bulunduğu ortamda tohum dökerek yetişmeye devam eder.