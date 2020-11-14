Türkiye Hayat onlara güzel! Görüntüler sosyal medyada yayınlandı

Hayat onlara güzel! Görüntüler sosyal medyada yayınlandı

Türkiye

Hayat onlara güzel! Görüntüler sosyal medyada yayınlandı

Bursa’da bir sokakta ‘gelin alma’ töreninde halay çeken onlarca kişi sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. O anlar sosyal medyada yayınlandı.

14 Kasım 2020, Cumartesi 23:10 Son Güncelleme:
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Covid-19 salgını nedeniyle düğünler ve toplu organizasyonların süresi 1 saate indirilmişti. Bursa’da bir sokaktaki gelin alma töreninde ne sosyal mesafe kuralına ne de maske kuralına uyulduğu görüldü. Gelin alma törenine katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında halay çekip saatlerce eğlendi.

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Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayınlandı. Onlarca kişinin halay çektiği anlar dakikalarca devam etti.

İHA

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