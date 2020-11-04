Beden Sağlığı "Hayata sarı not bırak" projesine Marcom'dan altın ödül

"Hayata sarı not bırak" projesine Marcom'dan altın ödül

Beden Sağlığı

'Hayata sarı not bırak' projesine Marcom'dan altın ödül

Santa Farma İlaç'ın koşulsuz desteği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği’yle birlikte Hepatit B hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan "Hayata Sarı Not Bırak" Projesi MarCom Awards kapsamında altın ödüle layık görüldü.

04 Kasım 2020, Çarşamba 15:00 Son Güncelleme:
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Hepatit B hastalığına dikkat çekmek ve daha çok kişinin bu hastalıkla ilgili bilgilenmesini sağlamayı amaçlayan Hayata Sarı Not Bırak projesi dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim programları arasında gösterilen uluslararası MarCom Awards’tan ödül ile döndü.

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Dünyanın en köklü ve saygın pazarlama ve iletişim platformlarından Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği – AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en geniş katılımlı yaratıcılık yarışması olarak nitelenen MarCom Awards'a bu yıl 100 ülkeden 200.000 başvuru yapıldı.

Daha önce Altın Örümcek ve Felis Ödülleri’ni kazanan Agresif Arılar Reklam Ajansı’nın "Hayata Sarı Not Bırak" Projesi, Association of Marketing Communications Professionals (AMCP – Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği) tarafından ABD’de düzenlenen MarCom Awards kapsamında dijital kategorisinde medikal web site başlığında altın ödüle layık görüldü.

MarCom Awards hakkında 

Merkezi ABD’nin Dallas kentinde bulunan ve Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği – AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en geniş katılımlı yaratıcılık yarışması olarak nitelenen MarCom Awards, iletişim ve pazarlama alanında mükemmelliği ödüllendirirken, sektör profesyonellerinin yaratıcılık, yoğun çalışma ve büyüklüğünü de değerlendiriyor.

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