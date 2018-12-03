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Hayatını kaybeden eski ABD Başkanı Bush'un köpeği yas tutuyor

Hayatını kaybeden eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush için köpeği Sully de yas tutuyor

03 Aralık 2018, Pazartesi 22:54 Son Güncelleme:
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Hayatını kaybeden eski ABD Başkanı Bush'un köpeği yas tutuyor

Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'u rehber köpeği Sully de son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Bush Ailesi'nin sözcüsü Jim McGrath, sosyal medyada "Görev tamamlandı" yazısıyla eski ABD Başkanı H. W. Bush'un tabutunun yanında yerde üzgün yatan köpeğinin fotoğrafını paylaştı.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

94 yaşında hayatını kaybeden ABD’nin 41. Başkanı George H.W. Bush için Washington Ulusal Katedrali'nde yarın (5 Aralık Çarşamba) devlet töreni düzenlenecek.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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