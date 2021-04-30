Magazin Hayatının aşkını 'Zoom'da buldu!

Hayatının aşkını 'Zoom'da buldu!

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Hayatının aşkını 'Zoom'da buldu!

Dolunay Soysert'le 10 yıllık evliliğinin ardından boşanan oyuncu Sinan Tuzcu, zoom uygulaması üzerinden yapılan partide hayatının aşkını buldu.

30 Nisan 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu Sinan Tuzcu 2006’da evlendiği meslektaşı Dolunay Soysert’ten 2016’da boşandı. Uzun süren yalnızlığına da ilk pandemi döneminde nokta koydu. Hem de partide! Ama zoom uygulaması üzerinden yapılan houseparty’de. Paris’te yaşayan Beyza Kapucu ile tanıştı. Kısa sürede uzaktan olsa da kaynaşma sağlandı. Mesaj trafiği sonunda geçen yaz aşk başladı. Şimdi gelelim sonuç bölümüne. Karantina döneminde filizlenen ilişki nikah masasına taşınıyor. 12 Haziran’da Bozburun Yat Kulübü’nde evleniyorlar. İki gün boyunca eğlence var. Tüm davetlilerin korona testi yaptırması şart.

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