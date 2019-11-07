Hayatınızda bir psikopat olduğunu gösteren 6 işaret

Psikopatlık, diğer insanlara karşı bencil olma, kimseye karşı sempati duymama, başkalarına zarar verme potansiyeli, yalan söyleme, benmerkezcilik ve gerçekçi olmayan duygusal tepkiler için içten pişmanlık hissetme gibi durumlar ile kendini gösteren bir sendromdur. Peki, hayatımızda bir psikopat olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Son derece duygusuzdurlar

Psikolog Scott Bonn'a göre, psikopatlar insanların yüzlerindeki hüzünleri tespit edemiyorlar ancak duygusal bir yanıtı taklit edebiliyorlar. Bu yüzden, birisinin üzgün olduğunu anladıklarında, ona iyi bir şey söyleyebilir, sarılabilir ve o kişinin sırtını sıvazlayabilirler.

Ancak bu eylemleri duygusuzca yaptıklarını ve sizi anlamadıklarını gözlerinden rahatlıkla okuyabilmeniz mümkün.





Çok az uyurlar

Bazı çalışmalar psikopatların çoğunun normal insanlardan daha az uyuduğunu gösteriyor. Geceleri 4-6 saatlik bir uyku onlar için yeterli oluyor. Bunun nedeni psikopatların sürekli heyecanlı olmaları; bu yüzden, sakinleşmeleri ve iyi bir uyku çekmeleri zor.

Psikopatların uyku sorunu olan normal insanlardan farkı, yeterince uyumadıkları zaman fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş olduklarını hissetmemeleridir.

Sürekli yalan söylerler

Psikopatlar diğer insanları manipüle etmek ve ihtiyaç duyduklarını elde etmek için yalan söyler. Her durum için mutlaka bir bahaneleri vardır. Bir sorun olduğunda genellikle bunun için başkalarını suçlarlar ve asla kendilerinde hata görmezler.

Psikopatların başarılı bir şekilde yalan söylediklerinde kendileri ile gurur duydukları ve birinin söylediklerinin yalan olduğunu fark etmesi durumunda endişe etmedikleri de bilinmektedir. Bunun nedeni, siz durumu anlayıp ona sorular sormadan önce onların durumu açıklayan yeni bir yalan üretebiliyor olmasıdır.

Kendilerini övmeye bayılırlar

Psikopatlar, çoğunlukla çevrelerindeki insanları ezerler ve onlara üstten bakmayı severler. Her durumda, kendi çıkarları için olanı yapmayı tercih ederler. Başarıları ile gösteriş yapabilir ve diğer insanların başarısızlıklarını yüzlerine vurabilirler. Bu, gerçekte olduklarından daha iyi görünmelerini ve daha fazla dikkat çekmelerini sağlar.

Sorumluluk almaktan kaçınırlar

Psikopatlar davranışlarında asla hatalı bir durum görmezler. Eylemlerinin ve sonuçlarının sorumluluğunu daima inkar ederler.

Suçlayabilecekleri birini hızlı bir şekilde bulabilirler ve bunun, böyle bir durumda olabilecek tek çözüm olduğunu ve yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söyleyebilirler.

Daima kuralları çiğnerler

Bu, psikopatlığın en yaygın özelliklerinden biridir. Psikopatlar oldukça narsistlerdir ve yasalara uymazlar, çünkü yasalardan daha mantıklı düşündüklerini kendilerine kabul ettirmişlerdir. Sadece kendileri kuralları çiğnemekle kalmaz, kendilerine kurbanlar belirleyerek onları da sorumsuzluğa teşvik ederler.



















