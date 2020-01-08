Her yemeğin yanına aperatif olarak sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz mezeler arasında en çok tercih edilenlerden bir tanesi haydaridir. Haydari tarifi arıyor ve haydari nasıl yapılır merak ediyorsanız "haydari tarifi, haydari nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Haydari tarifi

Haydari malzemeleri

- 500 gram süzme yoğurt

- 50 gram beyaz peynir

- 2 diş sarımsak

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

- 1/2 çay kaşığı tuz

Haydari yapılışı

Süzme yoğurdu bir kaba alın. Beyaz peyniri iyice ezdikten sonra karıştırma kabına aktarın. Sarımsağı küçük parçaları ayırıp üzerine tuzu ekleyip dövün ve yoğurdun olduğu kaba aktarın. Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kavurun. Daha sonra naneyi ekleyip ocaktan alın. Bütün malzemeleri karıştırın ve çırpıcıya iyice çırpıp servis tabağına alın.Soğuk servis edin.

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