Haydarpaşa Garı'ndaki marangozhanede yangın
Haydarpaşa Garı'nda bulunan marangozhane küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Ancak yangın çevredekiler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye inceleme yaptı
12 Mart 2021, Cuma 13:58 Son Güncelleme:
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Haydarpaşa Garı'nda bulunan marangozhane küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Ancak yangın çevredekiler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye inceleme yaptı.
DHA
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