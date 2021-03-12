Haydarpaşa Garı'nda bulunan marangozhane küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Ancak yangın çevredekiler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye inceleme yaptı.

DHA



