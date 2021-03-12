Türkiye Haydarpaşa Garı'ndaki marangozhanede yangın

Haydarpaşa Garı'ndaki marangozhanede yangın

Türkiye

Haydarpaşa Garı'ndaki marangozhanede yangın

Haydarpaşa Garı'nda bulunan marangozhane küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Ancak yangın çevredekiler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye inceleme yaptı

12 Mart 2021, Cuma 13:58 Son Güncelleme:
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Haydarpaşa Garı'nda bulunan marangozhane küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Ancak yangın çevredekiler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye inceleme yaptı.

DHA


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