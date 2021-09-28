Etkinlik Rehberi Haydi çizelim

Haydi çizelim

Etkinlik Rehberi

Haydi çizelim

Çocuğunu hayal gücünü kullanacak ve çizdiği şekilleri size anlatırken dil becerileri ve ifade yeteneği gelişecek. +3 Yaş

28 Eylül 2021, Salı 10:38 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Geniş bir kap
  • Bir pipet
  • Şeker
  • Un
  • Pirinç gibi küçük taneli bir malzeme

NASIL OYNANIR?

Geniş kabınızın içerisini şeker ya da başka malzemeniz ile doldurun ve çocuğunuza verdiğiniz pipet ile istediği şekilleri çizmesini, çizdiği şeyleri size anlatmasını isteyin. Bırakın hayal gücü ne diyorsa onu yapsın!

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