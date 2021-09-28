Haydi çizelim

MALZEMELER

Geniş bir kap

Bir pipet

Şeker

Un

Pirinç gibi küçük taneli bir malzeme

NASIL OYNANIR?

Geniş kabınızın içerisini şeker ya da başka malzemeniz ile doldurun ve çocuğunuza verdiğiniz pipet ile istediği şekilleri çizmesini, çizdiği şeyleri size anlatmasını isteyin. Bırakın hayal gücü ne diyorsa onu yapsın!



