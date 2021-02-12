Etkinlik Rehberi Haydi harita çizelim

Haydi harita çizelim

Etkinlik Rehberi

Haydi harita çizelim

Çocuğunuz haritayı çizmeye çalışırken şehirlerin ismini ve hangi şehrin hangi bölgede olduğunu öğrenir. Hangi şehirlerin birbirine yakın olduğunu, Türkiye’de kaç bölge olduğunu ve buna benzer birçok bilgiye dair farkındalık kazanır. Ayrıca bu oyun, görsel algı gelişimi ve motor koordinasyon gelişimine de katkıda bulunur.

12 Şubat 2021, Cuma 15:54 Son Güncelleme:
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Malzemeler:

Türkiye haritası, boş bir kağıt, renkli kalemler (sulu boya, keçeli kalemler, pastel boya) / Yaş: 7+

Nasıl oynanır?

Önünüze bir Türkiye haritası alın (evinizde harita yok ise haritanın olduğu bir kitap açabilir veya internetten haritaya bakabilirsiniz). Tek yapmanız gereken, haritaya bakıp sizin de bir harita çizmeniz. Bu eğlenceli harita çizme oyunu ile Türkiye’deki bütün şehirleri ve konumlarını öğrenmeye hazır mısınız?

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