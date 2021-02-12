Haydi harita çizelim

Malzemeler:

Türkiye haritası, boş bir kağıt, renkli kalemler (sulu boya, keçeli kalemler, pastel boya) / Yaş: 7+

Nasıl oynanır?

Önünüze bir Türkiye haritası alın (evinizde harita yok ise haritanın olduğu bir kitap açabilir veya internetten haritaya bakabilirsiniz). Tek yapmanız gereken, haritaya bakıp sizin de bir harita çizmeniz. Bu eğlenceli harita çizme oyunu ile Türkiye’deki bütün şehirleri ve konumlarını öğrenmeye hazır mısınız?



