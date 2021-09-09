Hayırlı eş için dualar nelerdir? diye merak ediyorsanız, işte detaylar... İslam dinine göre insanların hayırlı bir evlilik yapmaları için Allah (c.c) rızası için okumaları gereken dualar bulunmaktadır. İnsanların ve özellikle gençlerin zinadan ve haramdan korunmalarına yönelik Peygamber Efendimizin (SAV) çeşitli hadisleri bulunmaktadır. Besmele duaların özüdür. Bu nedenle Müslümanların her işe başlarken besmele çekmesi gerekmektedir. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Allah'tan her konu ile ilgili isteklerde bulunulabilir ve dualar edilebilir. Evlenecek çiftlerin de yuva kurmadan önce hayırlı bir yuvaları olması için okuyabilecekleri bir takım dualar bulunmaktadır.

HAYIRLI BİR EVLİLİK HANGİ DUALARIN OKUNMASI GEREKİR?

İnsanların hayırlı bir evlilik yapabilmeleri için öncelikle hayırlı eşler seçmeleri gerekmektedir. Evlenmek isteyen kişilerin karşı cinste öncelikle güzel ahlak araması son derece önemlidir. Allah korkusu olan kimselerin birine zarar vermesi mümkün değildir.

Kriterlerin tamamı dini çerçevelerde uygun ise o zaman kişiler evlilik konusunda kararlı olabilirler. Hayırlı bir eş ve evlilik isteyen kişilerin Furkan Suresi 74. ayeti okuması önerilmektedir.

YENİ EVLENECEKLERİN HANGİ DUALARI OKUMASI GEREKİR?

Mutlu huzurlu bir evlilik yapmak, hem bu dünyada hem ahirette evliliğin devam ettirilmesi için okunabilecek dualar bulunur. Bazı rivayetlere göre Hz. Muhammet (SAV) yeni evlenen kişilere Bareka'llahü duasını okurdu. Bu dua yeni evlenen çiftlere okunacak en güzel dualardan bir tanesidir.

MUTLU BİR EVLİLİK İÇİN HANGİ DUALARIN OKUNMASI GEREKİR?

Hayırlı ve mutlu bir evlilik için Allah'ın (c.c) güzel esmalarından 3 tanesi ve Haşr suresinde bulunan son 3 ayetin okunması gerekir. Öncelikle Besmele çekilerek evlenme duası okunmaktadır. Ardından ise esmalar ve ayetlerin okunması gerekmektedir. Her esmanın 7 kere okunması gerekirken ayetlerin 1 defa okunması yeterli olacaktır.

Okunması gereken esmalar;

El-Vedud Esması

El-Cami

El-Mucid Esması

Güzel ve mutlu evlilik için gusül abdesti aldıktan sonra Allah rızası için 6 rekat namaz kılmak gerekir. Bu namazın yatsı namazından sonra kılınması önerilmektedir. Namazdan sonra ise Taha suresinde yer alan ilk 12 ayetin 21 defa okunması gerekmektedir.