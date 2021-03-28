Magazin Hayko Cepkin Kuşadası için harekete geçti

Hayko Cepkin Kuşadası için harekete geçti

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Hayko Cepkin Kuşadası için harekete geçti

Şarkıcı Hayko Cepkin, restorasyon işine girdi.

28 Mart 2021, Pazar 14:19 Son Güncelleme:
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Zamanının büyük bir kısmını Kuşadası’ndaki çiftliğinde geçiren şarkıcı, civarda bulunan tarihi eserleri restore etmek istiyor. Bunun için de Cepkin, bir dernek kurmayı hedefliyor. Kuşadası’nda çiftliği olan Hayko Cepkin, Kuşadası civarında bulunan bazı tarihi eserlerin restorasyonu için harekete geçti. Restorasyon işlerinde gerekli kurumlara yardımcı olmak isteyen şarkıcı, bunun için başvuruda bulundu.

Yaşadığı bölgenin daha da güzelleşmesini istediğinden bu atılımı yapmaya karar veren Cepkin, bir yandan da dernek kurmak için harekete geçti. En hızlı şekilde dernek kurabilmek için birkaç tanıdığını devreye sokan Hayko Cepkin, dernek kurulduktan sonra birçok tarihi yapıyı da restore ettirmek için çalışmalara başlayacak. Cepkin’in aynı zamanda bölgede gayrimenkul işine de girdiği söyleniyor.

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