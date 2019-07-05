Hayranlarından Haluk Levent’e çağrı: Soyun!

Yardıma muhtaç birçok insanın imdadına yetişen Haluk Levent’in sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi var.

Twitter’ı aktif kullanan, arada takipçileriyle muhabbet eden Haluk Levent kısa süreli bir tatile çıktı.

Tatil paylaşımına hayranlarından ilginç bir istek geldi. Levent, ‘Soyun’ diyen hayranlarının bu isteğini geri çevirmedi.

"ALIN SOYUNDUM"

Levent, istekte bulunan hayranları için kamera karşısında denize girdi.

Videoda hiçbir şekilde üstsüz görünmeyen Levent, "Siz istediniz alın soyundum !" notuyla paylaştı.



