Enis Arıkan'ın yaptığı dans 5 günde 2,5 milyon kez izlenmişti. Ebru Yaşar da videoyu izlemiş, sayfasından yayınlamıştı. Son olarak oyuncu ve sosyal medya fenomeni Hayrettin 'Ateşten Gömlek' dansı yaptı.

Hayrettin'in İlker Karakaş'ın gömleğinin bir benzeriyle yaptığı dans en beğenilen performans oldu. Ebru Yaşar da Hayrettin'in videosunun altına alkış emojisi koydu.











