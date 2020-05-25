Hayrettin'den izlenme rekoru kıran 'Ateşten Gömlek' dansı
Ebru Yaşar'ın Ateşten Gömlek şarkısı sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. 21 yaşındaki İlker Karakaş isimli Roman gencin bir düğünde sevilen şarkının eşliğinde yaptığı dans akıma dönüşmüştü.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 14:51 Son Güncelleme:
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Enis Arıkan'ın yaptığı dans 5 günde 2,5 milyon kez izlenmişti. Ebru Yaşar da videoyu izlemiş, sayfasından yayınlamıştı. Son olarak oyuncu ve sosyal medya fenomeni Hayrettin 'Ateşten Gömlek' dansı yaptı.
Hayrettin'in İlker Karakaş'ın gömleğinin bir benzeriyle yaptığı dans en beğenilen performans oldu. Ebru Yaşar da Hayrettin'in videosunun altına alkış emojisi koydu.
https://www.instagram.com/p/CAk1cVZjTtA/