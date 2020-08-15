Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına yoğun ilgi

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il emniyet müdürlüğü asayiş¸ şube müdürlükleri bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurulurken, bu alanda görev alacak personelin eğitim çalışmalarına ise devam ediliyor. Ayrıca vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nca ortak yürütülen çalışma sonucu, HAYDİ mobil uygulaması da geçen günlerde hizmete alındı. Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

28 Temmuz'da hizmete giren HAYDİ uygulamasını ilk 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulamaya 203'ü asıllı, 230'u asılsız olmak üzere toplam 433 ihbar geldi. 11 Ağustos’ta Kahramanmaraş’ta, HAYDİ uygulaması üzerinden Türkoğlu ilçesinde 3 köpeğin bir kamyonetle öldürülmeye götürüldüğü ihbarında bulunuldu. Yapılan araştırmada; 3 sokak köpeğinin uygun teçhizatla toplandığı, hayvanlara herhangi bir zarar verilmediği, Kahramanmaraş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiği, gerekli sağlık kontrollerinin veteriner tarafından yapıldığı, sağlık durumlarında olumsuzluk olmadığı ve merkezde muhafaza edildiği belirlendi.

DHA