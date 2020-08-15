Türkiye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına yoğun ilgi

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına yoğun ilgi

Türkiye

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına yoğun ilgi

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için oluşturulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması yoğun ilgi gördü. İlk 17 günde 203 asıllı ihbara ekipler anında müdahale etti.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 11:38 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il emniyet müdürlüğü asayiş¸ şube müdürlükleri bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurulurken, bu alanda görev alacak personelin eğitim çalışmalarına ise devam ediliyor. Ayrıca vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nca ortak yürütülen çalışma sonucu, HAYDİ mobil uygulaması da geçen günlerde hizmete alındı. Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

28 Temmuz'da hizmete giren HAYDİ uygulamasını ilk 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulamaya 203'ü asıllı, 230'u asılsız olmak üzere toplam 433 ihbar geldi. 11 Ağustos’ta Kahramanmaraş’ta, HAYDİ uygulaması üzerinden Türkoğlu ilçesinde 3 köpeğin bir kamyonetle öldürülmeye götürüldüğü ihbarında bulunuldu. Yapılan araştırmada; 3 sokak köpeğinin uygun teçhizatla toplandığı, hayvanlara herhangi bir zarar verilmediği, Kahramanmaraş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiği, gerekli sağlık kontrollerinin veteriner tarafından yapıldığı, sağlık durumlarında olumsuzluk olmadığı ve merkezde muhafaza edildiği belirlendi.

DHA

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