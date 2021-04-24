Hayvan tutmaca oyunu
Bu oyun çocuğunuzun hafızasını güçlendirmesine ve hayal gücünü geliştirmesine yardımcı olur.
24 Nisan 2021, Cumartesi 15:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi veya üzeri
MALZEMELER:
Herhangi bir materyal gerekmemektedir.
NASIL OYNANIR?
Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncu/lar tutulan hayvana dair sorular sorar. “Kaç ayaklı?”, “Ne yer?”, “Nerede yaşar?”, “Ne renktir?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.