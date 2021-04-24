Hayvan tutmaca oyunu

4 yaş ve üzeri

Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi veya üzeri

MALZEMELER:

Herhangi bir materyal gerekmemektedir.

NASIL OYNANIR?

Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncu/lar tutulan hayvana dair sorular sorar. “Kaç ayaklı?”, “Ne yer?”, “Nerede yaşar?”, “Ne renktir?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.