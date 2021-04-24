Etkinlik Rehberi Hayvan tutmaca oyunu

Hayvan tutmaca oyunu

Etkinlik Rehberi

Hayvan tutmaca oyunu

Bu oyun çocuğunuzun hafızasını güçlendirmesine ve hayal gücünü geliştirmesine yardımcı olur.

24 Nisan 2021, Cumartesi 15:27 Son Güncelleme:
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4 yaş ve üzeri

Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi veya üzeri

MALZEMELER:

Herhangi bir materyal gerekmemektedir.

NASIL OYNANIR?

Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncu/lar tutulan hayvana dair sorular sorar. “Kaç ayaklı?”, “Ne yer?”, “Nerede yaşar?”, “Ne renktir?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Evde etkinlik, ev için etkinlik
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