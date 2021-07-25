Doğa Hayvanat bahçesinde yaşayan kar leoparı koronavirüse yakalandı

Hayvanat bahçesinde yaşayan kar leoparı koronavirüse yakalandı

Doğa

Hayvanat bahçesinde yaşayan kar leoparı koronavirüse yakalandı

ABD’nin San Diego kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan Ramil adlı kar leoparı, koronavirüse yakalandı.

25 Temmuz 2021, Pazar 16:11 Son Güncelleme:
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The Guardian’da yer alan habere göre, San Diego’da bir hayvanat bahçesinde yaşayan kar leoparı Ramil’in bakıcıları burnunun aktığını ve öksürdüğünü fark etti. Ramile’e yapılan testler sonucu Covid-19’a yakalandığı görüldü. Ramil ile beraber kalan bir kar leoparı ve iki leoparın da karantinaya alındığı belirtildi.

NASIL ENFEKTE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Ramil’in nasıl enfekte olduğu bilinmiyor. Hayvanat bahçesinde çalışan personelin hayvanların yakınında maske takması gerekiyor.

Kaynak: T24

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