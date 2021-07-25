Hayvanat bahçesinde yaşayan kar leoparı koronavirüse yakalandı

The Guardian’da yer alan habere göre, San Diego’da bir hayvanat bahçesinde yaşayan kar leoparı Ramil’in bakıcıları burnunun aktığını ve öksürdüğünü fark etti. Ramile’e yapılan testler sonucu Covid-19’a yakalandığı görüldü. Ramil ile beraber kalan bir kar leoparı ve iki leoparın da karantinaya alındığı belirtildi.

NASIL ENFEKTE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Ramil’in nasıl enfekte olduğu bilinmiyor. Hayvanat bahçesinde çalışan personelin hayvanların yakınında maske takması gerekiyor.

Kaynak: T24