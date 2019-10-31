Hazal Filiz Küçükköse: Alp fotoğraf çektirmeyi sevmez
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Etiler Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntülendi
Hazal Filiz Küçükköse, mekan çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet ettiği sırada, sevgilisi koşar adımlarla aracına yöneldi.
Gazetecilerin "Sizi de Hazal Hanım'ın yanına alabilir miyiz?" sözleri üzerine oyuncu, "Alp fotoğraf çektirmeyi sevmez" karşılığını verdi.
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