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Hazal Filiz Küçükköse: Alp fotoğraf çektirmeyi sevmez

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Etiler Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntülendi

31 Ekim 2019, Perşembe 11:33
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Hazal Filiz Küçükköse: Alp fotoğraf çektirmeyi sevmez

Hazal Filiz Küçükköse, mekan çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet ettiği sırada, sevgilisi koşar adımlarla aracına yöneldi.

Gazetecilerin "Sizi de Hazal Hanım'ın yanına alabilir miyiz?" sözleri üzerine oyuncu, "Alp fotoğraf çektirmeyi sevmez" karşılığını verdi.


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