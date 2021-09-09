Hazal Filiz Küçükköse yoğun ilgiyle karşılaştı

Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Zorlu AVM'ye gelen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, soluğu meydan katında bulunan bir mekanda aldı.

Özellikle Arap hayranlarının ilgi gösterdiği oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp, onlarla bir süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

AVM'den ayrılmadan kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen Küçükköse, her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştırdı.

Hazal Filiz Küçükköse



