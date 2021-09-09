Magazin Hazal Filiz Küçükköse yoğun ilgiyle karşılaştı

Hazal Filiz Küçükköse yoğun ilgiyle karşılaştı

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Hazal Filiz Küçükköse yoğun ilgiyle karşılaştı

Uzun süredir bir araya gelmediği yakın arkadaşlarıyla buluşmaya geldiğini söyleyen Hazal Filiz Küçükköse, bir anda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

09 Eylül 2021, Perşembe 12:40 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Zorlu AVM'ye gelen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, soluğu meydan katında bulunan bir mekanda aldı.

Özellikle Arap hayranlarının ilgi gösterdiği oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp, onlarla bir süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

AVM'den ayrılmadan kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen Küçükköse, her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştırdı.

Hazal Filiz Küçükköse


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