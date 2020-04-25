Hazal Kaya gözyaşlarına boğuldu

Hazal Kaya, Şubat 2019’da Ali Atay ile evlenmiş, 19 Kasım’da oğlu Fikret Ali’yi dünyaya getirmişti. Önceki gün katıldığı canlı yayında hamileliğini ilginç bir biçimde öğrendiklerini söyleyen Kaya “2 Nisan’da sete gidecektim. Başım çok dönmeye başladı. Ama yine de sete gittim. Sette, çalışma arkadaşlarım iyi olmadığımı söyleyince hastanenin yolunu tuttum. Vertigo olduğumu düşünüyordum. Cidden vertigo olmuşum ve bu sırada kan testi yapıldı. O anda hamile olduğumu öğrendim.” demişti.

Çocukların videoları ağlattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medyada yayınlanan çocukların videoları, Hazal Kaya'yı oyuncuyu ağlattı.

Hazal Kaya, “Onları görüp o kadar şey oldu ki.. Bizim gerçekten umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Anne olduğumuz için değil. Gerçekten onlara daha iyi bir dünya, daha iyi bir doğa vermek zorunda olan yetişkinler olarak. O yüzden gerçekten bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Sadece onlardan aldığımız enerji bize yetmeli” diye konuştu.





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